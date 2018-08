Weer ramkraak: daders vluchten in velden 06 augustus 2018

Vier of vijf dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag een ramkraak gepleegd op Switch, een Apple-winkel in de Kortrijksesteenweg. Ze sloegen toe rond half twee. Met een voorhamer ramden ze de achterdeur kapot. Ze gingen aan de haal met verschillende laptops. Hoeveel het nadeel precies bedraagt, is nog onduidelijk. De daders sprongen in hun wagen, maar werden al snel achtervolgd door de politie. Ter hoogte van de Keistraat sprongen ze uit hun voertuigen en vluchtten ze weg in de velden. Ploegen van de zones Deinze-Zulte, Gent, Rhode-Schelde en Puyenbroeck én een politiehond hielpen nog bij de zoektocht, maar die bleek vruchteloos. Het onderzoek is in handen van de recherche van de zone Schelde-Leie, dat diverse sporen en de vluchtauto in handen heeft. Opvallend is dat er vorige week op identieke wijze ingebroken werd bij Tones, nauwelijks één kilometer verderop. Of het dezelfde daders zijn, wil de politie nog niet gezegd hebben. (OSG)