Warmste kerstboom staat in Sint-Martens-Latem Anthony Statius

12 december 2018

13u49 1 Sint-Martens-Latem De warmste kerstboom van het land staat in de Mortelputstraat in hartje Sint-Martens-Latem. De kanjer van bijna elf meter hoog wordt versierd met honderden fonkelende kerstballen en die steunen stuk voor stuk een goed doel. “We hopen tegen zondagavond op 2.000 kerstballen”, zegt organisator Dirk Wauters.

Voor de zestiende editie van het kerstdorp in Sint-Martens-Latem pakken de Lions Club en het gemeentebestuur uit met een verrassing van formaat. De Lions Club bracht speciaal uit de bossen rond Wanze - een dorpje bij Luik - een gigantische kerstboom van bijna elf meter hoog mee. Niet zomaar om de grootste te hebben, maar omdat er plaats moet zijn om zeker tweeduizend grote kerstballen in te hangen. De boom weegt zeker een ton en staat sinds woensdag recht in de weide op de hoek van Dorp en de Mortelputstraat.

“Het zal misschien niet de grootste, maar wel de warmste kerstboom van het land zijn”, zegt Dirk Wauters van de Lions Club. “De voorbije weken hebben we kerstballen verkocht aan drie euro per stuk. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen en hierbij kiezen we vooral voor kleinere initiatieven, waarbij onze steun echt een verschil kan maken. Momenteel hebben we er bijna 1.500 verkocht en we hopen tegen dit weekend de kaap van 2.000 te halen. Dit weekend kunnen kindjes hun naam op een kerstbal schrijven en die zelf in de boom hangen.”

Op zaterdag 15 en zondag 16 december wordt het centrum van Sint-Martens-Latem omgetoverd tot een gezellig kerstdorp. “Geen kerstmarkt, want hier staan enkele lokale verenigingen en verenigingen die een goed doel steunen”, zegt Wauters. “Net zoals vorig jaar hebben we ook een shuttledienst met vaste opstapplaatsen verspreid over de gemeente. Zo geraakt iedereen gemakkelijk en veilig tot aan ons kerstdorp, zonder parkeerproblemen.”

Het kerstdorp is open op zaterdag van 16 tot 23.30 uur en op zondag van 10.30 tot 20.30 uur. Er zijn tal van activiteiten gepland, van een koffiebar met Ilse Verniers over een cultuurcafé en een optreden van Andante Favore tot ponyritjes voor de allerkleinsten.

De kerstballen voor het goede doel kan je ook online bestellen. Meer info via https://www.warmstekerstboom.be/ en https://www.kerstdorp-latem.be/.