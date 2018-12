Warmste Kerstboom draagt 2.000 kerstballen Anthony Statius

17 december 2018

14u15 1 Sint-Martens-Latem De Lions Club Latem is erin geslaagd om 2.000 kerstballen te verkopen voor het goede doel. Zo’n 1.800 kerstballen hangen ondertussen in de elf meter hoge kerstboom of in kleine kerstboompjes in de Mortelputstraat. “De rest hebben we digitaal verkocht. In juni wordt de opbrengst verdeeld onder de nog te bepalen goede doelen”, zegt Dirk Wauters van Lions Club.

De warmste kerstboom van het land lokte afgelopen weekend veel volk naar het zestiende kerstdorp in hartje Sint-Martens-Latem. Lions Club Latem verkocht kerstballen voor het goede doel aan 5 euro per stuk en men hoopte op 2.000 kerstballen. “Dat is ons uiteindelijk gelukt”, zegt Dirk Wauters. “We hadden er al veel op voorhand verkocht en tijdens het kerstdorp zijn we op de valreep aan het beoogde aantal geraakt. Niet alle ballen hangen in de boom, want een tweehonderdtal kerstballen werd digitaal verkocht. De kindjes mochten zelf hun kerstbal ophangen en dit gebeurde aan enkele kleinere kerstbomen op het terrein.”

“Alle opbrengst gaat naar verschillende goede doelen en hierbij kiezen we vooral voor kleinere initiatieven, waarbij onze steun een verschil kan maken. Net voor de zomer zullen we bekendmaken welke organisaties we zullen steunen”, aldus Wauters.