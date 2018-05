Vrouw gewond en Aston Martin getakeld 18 mei 2018

In de Kriekenbergdreef is een 41-jarige vrouw dinsdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een Aston Martin. De vrouw reed om 8.10 uur in de dreef in de richting van Deurle toen de 58-jarige bestuurder van de luxueuze sportwagen zijn oprit af reed. Ze konden elkaar niet meer ontwijken en het kwam tot een aanrijding. De vrouw raakte lichtgewond. De man kwam er zonder kleerscheuren van af. Zowel de sportwagen als de Renault Clio van de vrouw moesten getakeld worden. (WSG)