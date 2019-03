Vrijwilligers houden Grote Lenteschoonmaak langs trage wegen Anthony Statius

23 maart 2019

17u14 0 Sint-Martens-Latem Een leger van zo’n 170 vrijwilligers uit Sint-Martens-Latem en Deurle heeft op zaterdag 23 maart een Grote Lenteschoonmaak gehouden langs de trage wegen. In totaal kregen 49 trage wegen een nieuwe naam en het gemeentebestuur maakte van de gelegenheid gebruik om het eerste naambordje te onthullen, namelijk het Jef Wauterspad.

Voor de jaarlijkse Grote Lenteschoonmaak werkt het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem samen met de jeugdraad, de cultuurraad, de scouts, de KSA, de milieuraad en verschillende vrijwilligers.

“Dit jaar staan de trage wegen in de picture”, zegt schepen Rigo Van de Voorde (Welzijn). “Het gemeentebestuur zet al langer in op de stap- en fietswegen, die een duurzaam mobiliteitsnetwerk vormen in en tussen beide dorpen. Eind vorig jaar kende de gemeenteraad een naam toe aan 49 trage wegen, die zijn opgenomen in het tragewegenplan. Zo hebben we het Jef Wauterspad, het Nand Baertpad, die genoemd zijn naar bekende inwoners, maar ook namen zoals de Nevelse Warande. Tijdens de Grote Lenteschoonmaak gaan we de uitdaging aan om elke trage weg zwerfvuilvrij te maken. De deelnemers wordt gevraagd bemerkingen over de staat van de trage wegen door te geven.”

De Grote Lenteschoonmaak werd afgesloten met receptie op het domein Gevaert-Minne.