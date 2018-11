Vredesboom geplant op begraafplaats Sint-Martens-Latem Anthony Statius

12 november 2018

14u53 0

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand werd op de grote begraafplaats in Sint-Martens-Latem een vredesboom geplant. De linde werd op zondag 11 november ingehuldigd.

“Het planten van herdenkingsbomen is een eeuwenoude traditie om ons te herinneren aan en stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn). “Wij hopen dat deze linde, ook wel het symbool van de liefde, ons kan aanzetten om na te denken over vrede, vroeger en nu, hier en elders in de wereld.”