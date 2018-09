Voor Latem en Deurle pleit voor bruggenbouwer in dossier MDD Redactie

04 september 2018

08u08 0

Oppositiepartij Voor Latem en Deurle ziet graag een oplossing voor de discussie rond de uitbreiding en renovatie van het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) in Deurle. “Er is nood aan dialoog tussen alle betrokken partijen: de gemeente, de buurt en de directie van het MDD”, zegt Liesbeth Vlietinck.

Directeur Joost Declercq van het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) liet vorige week weten dat hij in beroep gaat tegen de beslissing van de gemeente Sint-Martens-Latem om de vergunningsaanvraag voor een uitbreiding en renovatie te weigeren. De eerste plannen dateren al van 2012 en na zes jaar en vier pogingen werd project opnieuw afgekeurd. Volgens Declercq betekent niet uitbreiden de doodsteek voor het MDD op de locatie in Deurle.

“Er is een stellingenoorlog ontstaan tussen het gemeentebestuur en de directie van het museum”, zegt oppositiepartij Voor Latem en Deurle. “Als alle partijen nu rond de tafel gaan zitten en de problemen van vooraf aan bespreken en aanpakken, dan moet er toch een oplossing mogelijk zijn. Onze partij pleit voor het aanstellen van een ‘bruggenbouwer’ die in alle stilte en rationeel op een open en neutrale manier alle betrokkenen contacteert. Deze zal daarvoor zelf contacten leggen met allen. Doel is voor MDD te landen met een oplossing tegen eind maart 2019.”