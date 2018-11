Vijf Roemenen die verantwoordelijk zijn voor ramkraak in Sint-Martens-Latem in de cel Jeffrey Dujardin

29 november 2018

20u06 0 Sint-Martens-Latem De onderzoeksrechter in Turnhout heeft vijf Roemenen aangehouden. Ze worden verdacht van inbraken in elektrozaken in Sint-Martens-Latem, Olen en Boortmeerbeek.

De eerste inbraak van de reeks gebeurde op 23 juli 2018 in een vestiging van Switch in Olen. Vier dagen later braken onbekenden in bij een filiaal van Krëfel in Boortmeerbeek. De wagen die bij de vorige feiten gezien werd, werd op 5 augustus rond 1.45 uur klemgereden na een ramkraak op een Switch aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. De vijf inzittenden konden op dat moment wegvluchten, maar in de auto werden verschillende laptops teruggevonden die bij Switch waren gestolen. Verder onderzoek heeft uiteindelijk tot de arrestatie van vijf verdachten geleid. Het gaat om Roemenen van 22, 27, 29, 36 en 48 jaar. De raadkamer in Turnhout heeft hun aanhouding bevestigd voor zware diefstal en vereniging van misdadigers.