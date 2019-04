Vader en zoon openen Latems Drankhuys langs N43: 600 streekbieren en 170 wijnen in belevingswinkel Anthony Statius

09 april 2019

18u12 0 Sint-Martens-Latem Op zoek naar bier, wijn, champagne of spirits? Dan kan je sinds dit weekend terecht in het Latems Drankhuys langs de Kortrijksesteenweg 160 (N43) in Sint-Martens-Latem. Dirk en Kristof Lampens van LDW Drankencentrale uit Eke toverden het vroegere Gent Motors om tot een belevingswinkel waar je wijn, bier en koffie kan proeven.

Gezelligheid hier en thuis. Zo luidt de leuze van het Latems Drankhuys, de nieuwe drankenwinkel in Sint-Martens-Latem. De voormalige autogarage recht tegenover Bowl Inn is sinds vorig weekend de tweede uitvalsbasis van de familie Lampens uit Eke, Nazareth. Dirk Lampens en zijn vrouw Cecile De Wulf startten in 2008 met het verhuren van feestmateriaal en onder impuls van zoon Kristof werd de zaak uitgebreid met het LDW Drankcenter. Kristof Lampens wordt het gezicht van de nieuwe zaak in Sint-Martens-Latem.

“In onze drankenshop vind je een ruim aanbod aan wijnen, champagnes, cava’s, bieren, gins en andere spirits”, zegt Kristof. “Zo hebben we keuze uit meer dan 600 streekbieren en 170 wijnen uit alle windstreken. We werken met zeven vaste medewerkers en binnenkort komt er in onze nieuwe shop een wijnspecialist bij om de klanten te adviseren.” Vader Dirk Lampens vult aan: “Het Latems Drankhuys wordt een belevingswinkel. Dankzij onze wine dispenser is het mogelijk om hier wijnen te proeven en er is ook een tapkraan waarlangs we geregeld een ander biertje promoten. Voor wie snel een gekoelde fles champagne of cava nodig heeft, hebben we een aantal koelkasten voorzien. Later zijn we ook van plan om hier tastings te organiseren.”

“De keuze voor Sint-Martens-Latem ligt voor de hand”, vervolgt Dirk. “In deze regio was er nog geen drankencentrale. Mensen konden wel terecht in de plaatselijke supermarkt, maar dat is niet hetzelfde. Hier worden de klanten verwend met een potje koffie of een biertje en ze kunnen rekenen op onze service en uitleg over de verschillende producten.”

Het Latems Drankhuys is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 18.30 uur, op zaterdag van 9 tot 18 uur en op maandag van 14 tot 18.30 uur. Op zondag is het gesloten. Meer info via www.latemsdrankhuys.be.