Unieke filmervaring in gemeentehuis ‘Jimmie’ maar twee keer in België vertoond Anthony Statius

08 november 2018

08u54 0 Sint-Martens-Latem De cultuurraad van Sint-Martens-Latem-Deurle organiseert op vrijdag 9 november een filmavond in de raadzaal van het gemeentehuis. “We tonen de film Jimmie, de openingsfilm van het Internationaal Film Festival Rotterdam. Deze film wordt in België maar twee keer vertoond, mis dus die kans niet”, zegt voorzitter Bart Vandesompele.

Jimmie is de vierde langspeelfilm van regisseur Jesper Ganslandt (Falkenberg Farewell, The Ape). “Het verhaal gaat over Jimmie, een jongen van vier jaar jaar oud”, zegt Bart Vandesompele. “Zijn vader heeft hem verzekerd dat hij zijn moeder, die plotseling verdwenen is, weer terug zal zien. Hij vlucht samen met zijn vader weg op zoek naar veiliger oorden, na het uitbreken van een gewelddadig conflict in hun eigen land Zweden. We kijken naar de wereld door de ogen van Jimmie. De vraag “Wat als het ons overkwam?” ligt aan de basis van het impressionistische Jimmie en doet je twee keer nadenken over de vluchtelingenkwestie.”

Inschrijven kan via scheerderriet@hotmail.com. De toegang is gratis.