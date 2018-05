Uitwijken eindigt tegen geparkeerde wagen 30 mei 2018

02u56

Een automobilist is maandagavond om 22.55 uur lichtgewond geraakt nadat hij tegen een geparkeerde wagen reed in de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. De bestuurder reed in de richting van Deinze toen hij bruusk moest uitwijken voor een voetganger die plots de weg overstak. De wagen dwarste de rijbaan en botste op een geparkeerde auto aan de overkant van de weg.





(WSG)