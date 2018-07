Twee lichtgewonden op de N43 10 juli 2018

In Sint-Martens-Latem is vrijdagmiddag bij een kop-staartaanrijding één man lichtgewond geraakt. Een 32-jarige man uit Sint-Martens-Latem reed met zijn Opel Vivaro op de N43 in de richting van Gent. Hij merkte de file voor het rode licht te laat op en reed in op de file, door de klap raakten drie andere voertuigen beschadigd. Eén van de bestuurders, een 51-jarige man uit Brakel raakte lichtgewond. Zaterdagavond raakte op diezelfde N43 een man lichtgewond na een aanrijding. Een 78-jarige vrouw en haar 84-jarige passagier werden aangereden door een 38-jarige vrouw die uit de Twee Dreven kwam gereden en hen niet tijdig opmerkte. De man van 84 werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. (DJG)