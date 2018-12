Twee keer inbrekers op de vlucht op sinterklaasavond Wouter Spillebeen

06 december 2018

12u17 0 Sint-Martens-Latem Tot twee keer toe zijn inbrekers woensdagavond op de vlucht geslagen nadat ze een raam forceerden in Sint-Martens-Latem.

De bewoners van twee woningen kregen onaangekondigd bezoek, en niet van de Sint. Rond 20.20 uur forceerden inbrekers een raam op de eerste verdieping aan de zijkant van een woning in de Nelemeersstraat. Ze drongen binnen, maar werden opgeschrikt door het alarm en vluchtten weg. De politie is ter plaatse gekomen om de omgeving uit te kammen en het BIN-netwerk is opgestart, maar de inbrekers werden niet meer aangetroffen.

Betrapt door bewoner

Een uurtje later werd opnieuw een raam aan de zijkant van een gebouw geforceerd, aan het appartementencomplex Blaupoort in de Karel Lodewijk Maenhoutstraat. De inbrekers doorzochten de hele woning tot ze betrapt werden door de bewoner die thuiskwam. Ze sloegen op de vlucht en opnieuw kamde de politie de omgeving uit zonder hen aan te treffen. De buit bestond uit juwelen.

Of de twee inbraken door dezelfde daders gepleegd werden, is niet met zekerheid te zeggen. “Dat wordt altijd onderzocht, maar op dit moment is het nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven”, klinkt het bij de politie. “Voorlopig is er behalve de gelijkenissen tussen de inbraken nog geen concrete aanleiding om te vermoeden dat het over dezelfde inbrekers gaat.”