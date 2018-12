Twee inbraken op klaarlichte dag in Sint-Martens-Latem Jeffrey Dujardin

03 december 2018

15u26

In Sint-Martens-Latem is dit weekend in twee huizen ingebroken op klaarlichte dag. Aan het Lindenpark braken ze in via de eerste verdieping. Daar forceerden ze een raam en doorzochten ze de bovenverdiepingen, er bleek niks verdwenen te zijn. In Bachtenberge gebruikten ze dezelfde techniek om het huis binnen te dringen, daar werden juwelen gestolen. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.