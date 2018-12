Stelende huishoudster en haar vriend opgespoord in Roemenië Wouter Spillebeen

06 december 2018

21u42 0 Sint-Martens-Latem Een Roemeens koppel is veroordeeld tot celstraffen van twee jaar, waarvan een jaar effectief, voor een diefstal in Sint-Martens-Latem vorig jaar. De daders vluchtten naar Roemenië, maar werden opgespoord.

Op 3 oktober 2017 meldden bewoners van een huis in de Reinaertdreef in Sint-Martens-Latem aan de politie dat juwelen en geld gestolen waren. De daders waren de 24-jarige huishoudster en haar 22-jarige toenmalige vriend. De recherche van de politiezone Schelde-Leie startte een onderzoek op dat hen via het Verenigd Koninkrijk naar Roemenië leidde. Daar kon het kopel opgepakt worden.

Het duo werd naar België gebracht en in Gent berecht voor de diefstal. De rechter besloot hen elk te veroordelen tot een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar effectief. Ze zullen hun straffen uitzitten in Gent. “Mooi speurwerk van onze recherche”, klinkt het in de politiezone.