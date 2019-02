Stedenbouwkundige overtredingen opgelijst Anthony Statius

01 februari 2019

09u10 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem heeft de meest voorkomende stedenbouwkundige overtredingen in een lijst gegoten. Dit Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening werd unaniem goedgekeurd door d e gemeenteraad.

“Het plan bevat een lijst van een negental vormen van frequent voorkomende stedenbouwkundige overtredingen waarop de gemeente in de toekomst actief zal toezien”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn). “De rode draad doorheen dit plan is het bewaren van eigenheid van de gemeente. Deze eigenheid wordt soms bedreigd door het illegaal rooien van bomen of het aanleggen van te veel verharding wat dan wateroverlast kan veroorzaken. Er wordt ook ingezet op het behoud van functies die aan gebouwen worden gegeven, bijvoorbeeld appartementen die omgevormd worden tot meer lucratieve handelszaken en zo schaarste creëren op de woonmarkt.”

Er werd een handhavingsambtenaar aangeworven die zal instaan voor de uitvoering van dit plan. Deze persoon is ook het aanspreekpunt voor iedereen die met niet-vergunde situaties geconfronteerd wordt. “De nadruk ligt op preventie en voorlichting en in geval van overtreding zal altijd maximaal ingezet worden op regularisatie indien mogelijk ofwel het vrijwillig herstel”, besluit de burgemeester.

Het Beleidsplan en meer info is te vinden op https://www.sint-martens-latem.be/bouwen-en-wonen.