Snelheidsduivel zoeft anonieme politiewagen met 160 per uur voorbij in zone 90: “Opnieuw alle proeven: u zal uw theorie goed kennen” OSG

07 februari 2019

12u57 2 Sint-Martens-Latem Een dertiger uit Sint-Martens-Latem is deze ochtend voor de derde keer veroordeeld tot een rijverbod, ditmaal omdat hij aan 160 kilometer per uur reed op de N44 in Maldegem, waar de maximaal toegestane snelheid op 90 per uur ligt.

De bestuurder (35) werd niet geflitst, maar had de pech dat hij tijdens zijn tocht een anoniem politievoertuig voorbij reed. De politiemannen zetten zo onopvallend mogelijk de achtervolging in, en registreerden snelheden tot 160 kilometer per uur. Gecorrigeerd kwam dat op 144 kilometer per uur — nog altijd ruim te snel voor de N44.

De man moest zich deze ochtend verantwoorden voor de Gentse politierechtbank. Niet voor het eerst, want hij werd al tweemaal veroordeeld tot rijverboden. Ook zijn proeven moest hij al opnieuw afleggen. De rechter legde de man voor de feiten in Maldegem 3 maanden rijverbod op, waarvan 1 effectief. Hij moet ook 400 euro boete betalen, en moet alle proeven alwéér voltooien. “U zal uw theorie goed kennen", klonk het droog bij de rechter.