Sint-Martens-Latem blijft culinaire hotspot Anthony Statius

05 november 2018

19u37 1 Sint-Martens-Latem Met elf restaurants in de Gault&Millau-gids blijft Sint-Martens-Latem een culinaire hotspot in de streek. De scores van alle restaurants blijven status quo, behalve Brasserie Latem, die stijgt van 13 naar 14.

In België zijn er bijna nergens meer restaurants per inwoner dan in de gemeente Sint-Martens-Latem. Van al deze zaken prijken er maar liefst elf in de nieuwe Gault&Millau-gids. De top drie bestaat uit A Table, L’Autre Vie en Brasserie Latem, die elk 14 punten scoorden. D’Oude Schuur kreeg een score van 13,5 en Auberge Du Pêcheur – The Green, Baarle 90, Brasserie Boulevard, Brasserie Vinois, Deboeveries en Sabatini scoorden 13 punten. Huyze Waterloos sluit het rijtje af met 12 punten.

Brasserie Latem is de enige zaak die een hogere score behaalde dan vorig jaar. In september 2017 vierde eigenaar Peter Van den Bossche het vijfentwintigjarig bestaan van de zaak en naast een volledige opfrissing werd Brasserie Latem uitgebreid met een Japanse loungebar of izakaya en een sigarenbar.