Simonnetschool krijgt Vlaamse subsidie voor renovatiewerken: nieuw dak en vlotter internet Anthony Statius

25 maart 2019

11u59 0 Sint-Martens-Latem De Simonnetschool in de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem krijgt een Vlaamse subsidie van 35.730,18 euro. Het bedrag zal aangewend worden voor renovatiewerken.

Voor de eerste twee maanden van het jaar werd 4 miljoen euro toegekend aan schoolbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Maandelijks worden door AGION, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, subsidies toegekend aan scholen die willen renoveren of een nieuwbouw willen realiseren. Een van die scholen is de Vrije Basisschool Simonnet in Sint-Martens-Latem.

“Met deze subsidie kunnen wij enkele nodige renovatiewerken uitvoeren”, zegt directeur Paul Lauwers. “Zo worden onze platte daken vernieuwd en verder komt er een nieuwe verwarmingsinstallatie en een optimalisatie van ons internetnetwerk. We mikken op de zomervakantie om de werken te laten uitvoeren.”