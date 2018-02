Ruilbeurs voor mineralen in De Vierschaar 14 februari 2018

02u54 0

De vzw Nautilus-Gent organiseert op zondag 18 februari voor de vierde keer haar unieke ruilbeurs voor mineralen. Deze ruilberus vindt plaats in centrum De Vierschaar in Deurle. "Vroeger waren er meerdere ruilbeurzen voor mineralen in Vlaanderen, maar nu zijn we de enige", zegt organisator Jean-Claude Costes. "Met zestig meter aan tafels en meer dan dertig deelnemers wordt dit de grootste editie ooit. De beurs is gratis te bezoeken en samen met de tentoonstelling houden we ook voor de eerste keer een wedstrijd voor mooiste micromount van calciet. De uitslag wordt om 15 uur bekendgemaakt. De deuren zijn open tussen 10 en 16 uur." (ASD)