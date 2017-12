Rijkste gemeente zoekt grond voor betaalbaar wonen SINT-MARTENS-LATEM WIL JONGE GEZINNEN AAN ZICH BINDEN ANTHONY STATIUS

02u40 0 Sint-Martens-Latem De rijkste gemeente van Vlaanderen wil gronden opkopen om er betaalbaar wonen mogelijk te maken. "Latem zit zo goed als vol en niet iedereen kan een dure villa betalen. Om te vermijden dat jonge gezinnen onze gemeente verlaten, willen we zelf betaalbare grond kunnen aanbieden. Hiervoor wordt nu een spaarpot aangelegd", zegt burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn).

De gemeente Sint-Martens-Latem voorziet in het budget van 2018 geld om strategische gronden voor betaalbaar wonen te kunnen aankopen. Momenteel zit er 200.000 euro in de spaarpot en dit moet jaarlijks gespekt worden met inkomsten uit onder andere de nieuwe belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk.





"Met dit geld willen we in de toekomst, wanneer er zich een opportuniteit voordoet, aantrekkelijke sites opkopen", legt burgemeester Agnes Lannoo uit. "Voor alle duidelijkheid, wij gaan zelf geen huizen bouwen. We zouden de gronden aanbieden onder recht van opstal. De gemeente blijft dus eigenaar van de grond, maar houdt ze wel betaalbaar."





"Waarom? Een huis bouwen kost in iedere gemeente ongeveer hetzelfde, maar de grondprijzen liggen hier zeer hoog. Sint-Martens-Latem is in oppervlakte de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen en het heeft de hoogste bevolkingsdichtheid van alle randgemeenten van Gent. We hebben niet veel beschikbare gronden meer over. Ofwel liggen ze in overstromingsgebied, zoals Hooglatem, ofwel liggen ze in woonparkgebied, wat wil zeggen dat grote percelen moeten behouden blijven."





"Maar niet iedereen kan zich een groot stuk grond met villa veroorloven. Om te voorkomen dat de oorspronkelijke bewoners moeten uitwijken naar andere gemeentes, richten we nu een werkgroep op die onderzoekt welke gronden er geschikt zijn voor dit betaalbaar wonen. We hebben er nog geen concrete op het oog. We rekenen op de welwillendheid van inwoners die de grond willen verkopen, alleen dan heeft het plan kans op slagen."





Realistisch

"We zijn niet tegen het principe, maar het moet realistisch zijn", reageert fractieleider Arnold Meirlaen van oppositiepartij Open VLD Latem-Deurle. "Van het begin van de legislatuur en de vorige legislatuur hebben we geprobeerd om met projectontwikkelaars betaalbaar wonen mee te nemen in de bestaande ontwikkelingsplannen, maar helaas zijn die tegengewerkt, ook door de huidige meerderheid. Zo is er het dossier in Hooglatem waar een zestiental betaalbare woningen voorzien waren, maar dat is niet kunnen doorgaan ondanks de verkavelingsvergunningen."