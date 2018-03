Repair Café in Vierschaar 07 maart 2018

Repair Café Schelde-Leie herstelt op zaterdag 10 maart al uw spullen in cultuurcentrum De Vierschaar in Sint-Martens-Latem. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Iedereen is welkom bij de vaardige vrijwilligers voor hulp en advies. Wie niets te herstellen heeft, kan genieten van de een babbel met een drankje of kan helpen bij een reparatie van iemand anders materiaal. Cultuurcentrum de Vierschaar bevindt zich aan de Xavier De Cocklaan 5 in Deurle (Sint-Martens-Latem). (ASD)