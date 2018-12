Powerkoppel Arnaud (26) en Tibby (22) transformeren mensen in ADB Health en Personal Training Center “Bij ons ben je geen nummer, hier zijn we allemaal vrienden.” Anthony Statius

14u54 0 Sint-Martens-Latem Van unhealthy naar healthy. De titel van het boek van de jonge Latemnaar Arnaud De Bremaeker vat zijn verleden en toekomst perfect samen. Na een zwaar verleden van alcohol en drugs opende hij samen met zijn vriendin Tibby Jonckheere (22) het ADB Stay Strong Health en Personal Training Center in de Xavier De Cocklaan 13 in Deurle. “Door te trainen ben ik een ander persoon geworden. Nu wil ik alleen nog mensen helpen”, zegt Arnaud.

Voor zijn transformatie was Arnaud De Bremaeker een fuifbeest. Uitgaan, alcohol en drugs, slechte punten op school, omgaan met de verkeerde vrienden. “Na een pijnlijke break-up met mijn vriendin en een overdosis op een festival werd het mij allemaal wat teveel”, vertelt Arnaud. “Wil ik mijn leven wel nog zo verder leiden? Op mijn 22ste ben ik naar Australië vertrokken, op zoek naar mezelf. Daar is mijn - zoals ik het noem - spirituele tocht, begonnen. Ik was daar helemaal alleen en ik werkte als lobby boy het Radisson Blu-hotel in Sydney. Om mijn negatieve verslaving om te zetten in een positieve ben ik ben beginnen trainen in een naburige fitnessclub. Aanvankelijk ging ik enkel trainen om er goed uit te zien, niet om er later mijn carrière van te maken. Ik was daar bijna iedere avond en op den duur kwamen mensen mij om tips vragen. Op een gegeven moment heeft de manager van die fitnessclub mij de kans geboden om een certificaat als personal trainer te behalen. Mijn eerste klant was een vrouw uit het hotel waar ik werkte en zo ben ik begonnen op zelfstandige basis. Dankzij haar internationale vriendenkring heb ik overal gezeten, van Australië tot Los Angeles. Ik ben er dus ingerold maar nu had ik ook een doel: ik wil mensen helpen. Ik heb zelf diep gezeten en ik heb mezelf geholpen, nu wil ik dat doen voor andere mensen.”

“Eens terug in België moest ik van nul beginnen. Voor mijn vrienden was ik een buitenaard wezen geworden. Ik dronk niet meer, ik nam geen drugs meer en ik ging niet meer uit. Ik heb me dan volledig op mijn carrière als personal trainer gestort. Na eerst in bestaande clubs training te geven heb ik uiteindelijk besloten om mijn eigen trainingscentrum op te richten. Dat was ongeveer drie jaar geleden in een klein pand in de Golflaan in Sint-Martens-Latem. Een kleine drie maand geleden ben ik verhuisd naar een groter pand in de Xavier De Cocklaan en ondertussen is mijn vriendin Tibby erbij gekomen. ADB is nu meer dan enkel personal training, het is een totaalpakket, gebaseerd op drie pijlers: mindset, lichaam en voeding. In mijn boek vind je naast een hele reeks oefeningen dan ook eigen recepten terug.”

“Hier transformeren we mensen: je komt hier binnen en je stapt buiten als een nieuw persoon. We stippelen voor iedereen een individueel traject uit. Wil je vermageren, spiermassa kweken of een gezonder voedingspatroon, het kan hier allemaal. Dankzij mijn vriendin Tibby kan je hier ook terecht voor massages. Bij ons ben je geen nummer, hier zijn we allemaal vrienden.”

Arnaud en Tibby werken momenteel aan een nieuw boek Powerkoppel met daarin oefeningen om te doen met je partner, maar er is meer. “Op 29 september 2019 geven we een unieke workout party en gezondheidsbeurs in de Art Cube in Gent”, zegt Arnaud. “Geen alcohol, drugs of sigaretten toegelaten, enkel de sfeer van een leuk feestje, aangevuld met energieke workouts, lezingen, stretching en tal van verassingen. Ons doelpubliek? Gemotiveerde mensen met een overdosis aan energie.”

Meer info via www.adbstaystrong.com en www.workoutparty.be.