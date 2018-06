Porsche van Piqueur weer bij rechtmatige eigenaar 26 juni 2018

Een Porsche Carrera GT van Jeroen Piqueur, met een waarde van rond de 650.000 euro , is na een lange strijd terug bij de rechtmatige eigenaar. De curatoren van de failliete Optima Bank en de garage voor exclusieve wagens Vandenberghe in Sint-Martens-Latem claimden allebei het eigendomsrecht van de wagen. De onderzoeksrechter en de beslagrechter hebben na een lange procedure vastgesteld dat de Porsche eigendom is van garage Vandenberghe op de Kortrijksesteenweg.





"De zaak heeft me veel geld gekost en imagoschade toegebracht na meer dan twee jaar procedure", zegt zaakvoerder Vincent Vandenberghe. De curatoren van Optima Bank hadden na het faillissement beslag laten leggen op verschillende luxewagens van Piqueur. Het ging onder meer om een Aston Martin oldtimer, de Porsche Carrera GT en een Rolls Royce. Garage Vandenberghe uit Sint-Martens-Latem ging daarmee niet akkoord. De Porsche zou ten onrechte in beslag genomen zijn. De garage, gespecialiseerd in exclusieve wagens zoals Ferrari, Lamborghini en Porsche, kocht de auto van Piqueur voor 500.000 euro, anderhalf jaar vóór het faillissement van Optima Bank. De Porsche was volgens de garage een investering en zou nu ongeveer 650.000 euro waard zijn. "Er zijn 50.000 euro kosten om de wagen weer in optimale staat te brengen, maar de waarde van het unieke voertuig blijft stijgen", zegt Vincent Vandenberghe. (DJG)