Politie waarschuwt voor malafide ontmossers Jeffrey Dujardin

05 april 2019

14u35 0 Sint-Martens-Latem De lokale politie van politiezone Schelde-Leie waarschuwt inwoners voor ontmossers met slechte bedoelingen, “De laatste dagen krijgen we weer verschillende meldingen over (Engelstalige) ontmossers”, zegt de politie.

“Hun handelswijze is vaak dezelfde, intimiderend. Ze beginnen zonder toestemming aan de werkzaamheden en rekenen aan een veel hogere prijs af dan was afgesproken. Daarnaast zijn ze vaak niet in orde met de regelgeving.” Volgens getuigen rijden de ontmossers meestal rond in een gehuurde witte bestelwagen met een ladder op het dak. Komen de ontmossers aan je deur? Ga dan niet op het voorstel in, en betaal zeker geen voorschot op de mogelijke werken. Noteer de nummerplaats en bel onmiddellijk 101. Hou ook hun folders of visitekaartje bij, zo kan je de politie helpen om hen op te sporen.