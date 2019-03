Politie rolt cannabisplantage op in Sint-Martens-Latem: 500 planten in beslag genomen JDG

22 maart 2019

10u26 0 Sint-Martens-Latem De federale gerechtelijke politie heeft maandag een cannabisplantage opgerold in Sint-Martens-Latem. In totaal werden 500 planten - goed voor een straatwaarde van 100.000 euro - aangetroffen. Acht bendeleden werden aangehouden.

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen was de bende al een tijdje op het spoor. Maandagochtend werden acht bendeleden aangehouden op de parking van de Carrefour in Sint-Denijs-Westrem. Ze werden op heterdaad betrapt tijdens een drugstransactie. Bij de aansluitende huiszoeking werden ongeveer 500 planten aangetroffen, goed voor 11 kilogram zuiver geknipte cannabis. Er werd ter plaatse ook nog één verdachte opgepakt.

De plantage in kwestie is ondertussen ontmanteld. “De organisatie die verantwoordelijk is het voor het opzetten van de plantage, komt voornamelijk uit het Bulgaars milieu uit Bergen-op-Zoom in Nederland”, stelt de federale politie. “Enkele Bulgaren verbleven ook in de woning waar de plantage werd aangetroffen.”

De verdachten werden voor de onderzoeksrechter geleid waarna 8 bendeleden werden aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.