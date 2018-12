Paula Rijckaert nodigt alleenstaanden uit voor kerstdiner in pastorie van Deurle “Niemand zou alleen mogen zijn op kerstavond” Anthony Statius

18 december 2018

15u31 4 Sint-Martens-Latem Paula Rijckaert uit Sint-Martens-Latem organiseert op kerstavond voor de eerste keer een diner voor alleenstaanden. Hiervoor krijgt ze financiële steun van de Lions Club Latem. “Veel senioren, maar ook jonge mensen zitten alleen tijdens de feestdagen. Ik heb met hen te doen en daarom nodig ik hen uit voor een gratis diner in de pastorie in Deurle”, zegt Paula.

Het mooiste dorp van Vlaanderen wordt op maandag 24 december ook even het warmste dorp. Op kerstavond wordt de voormalige pastorie van Deurle voor het eerst een ontmoetingsplaats voor alleenstaanden uit Sint-Martens-Latem en Deurle. Initiatiefneemster is Paula Rijckaert, de voorzitster van de zanggroep ‘Ich jeune mi daarin’, die bij gemeenteraadsverkiezingen opkwam als kandidate voor Welzijn. ‘Verpleegkundige’ staat er te lezen op haar visitekaartje, maar de naar Latem uitgeweken Brugse weldoenster is zoveel meer. Paula is ondertussen de 70 voorbij en ze is zelf ook alleenstaande, maar alleen is ze nooit.

“Onmiddellijk na mijn opleiding als verpleegkundige aan het AZ Sint-Jan in Brugge trok ik midden in de jaren 60 voor drie jaar als vrijwilliger naar Rwanda”, vertelt Paula. “Ik ben ook altijd naar Afrika blijven terugkeren. Zo reis ik nog om de twee jaar naar de Congolese stad Bukavu om er te helpen in een ziekenhuis. Ik neem dan zoveel medicijnen en geld mee als ik dragen kan. De mensen hebben daar niets en de meesten kunnen dan ook hun ziekenhuisrekening niet betalen.”

Na haar eerste vrijwilligerswerk in Afrika heeft Paula enkele jaren in het UZ Gent gewerkt. Daarna ging ze aan de slag als thuisverpleegster bij de Gentse CM en vanaf de jaren 80 tot aan haar pensioen werkte ze in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem. “Ondertussen ben ik altijd vrijwilligerswerk blijven doen”, zegt Paula. “Zo stond ik jarenlang al vrijwilliger op de dienst palliatieve zorg in het Sint-Lucas-ziekenhuis en later in het Jan Palfijn in Gent. Tot op heden ga ik nog geregeld mensen bezoeken in de Golf Residentie en het woon- en zorgcentrum Ter Venne in Sint-Martens-Latem. Er wonen veel alleenstaanden in onze gemeente, die eens nood hebben aan een praatje.”

Het is voor deze alleenstaanden dat Paula maandagavond de deuren van de pastorie in Deurle openzet. “Samen met twee andere koppels nodig ik iedereen uit. Onze gasten worden vanaf 18 uur verwelkomd met kerstmuziek en daarna worden ze getrakteerd op een etentje, dat wordt gesteund door de Lions Club Latem. Wie dat wenst kan thuis opgepikt worden. Maar het belangrijkste is dat mensen er elkaar kunnen ontmoeten, want niemand zou alleen mogen zijn op kerstavond. Het is het feest van vrede, vreugde en vriendschap.”

Wie mee aan tafel wil, kan zich nog inschrijven tot en met donderdag 20 december via paula.rijckaert@telenet.be of 0475/82.54.53.