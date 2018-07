Opnieuw ramkraak bij Tones.be INBREKERS VISEREN ZAAK AL VOOR DERDE KEER IN ANDERHALVE MAAND JURGEN EECKHOUT

31 juli 2018

02u44 0 Sint-Martens-Latem Voor de derde keer in nog geen twee maanden hebben gangsters een ramkraak gepleegd op een filiaal van computerwinkel Tones.be. Deze keer konden vijf Nederlanders zes laptops buitmaken uit een winkel langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. "Dinsdag gaan we gewoon weer open", zegt zaakvoerder Bram Schottey.

Zondagnacht, rond 3.30 uur, liepen enkele gangsters de Kortrijksesteenweg over in Sint-Martens-Latem waar ze computerwinkel Tones.be in het vizier hadden. "Een van hen haalde een voorhamer boven en begon keihard te beuken op de toegangsdeur", vertelt de zaakvoerder van de keten, die naast Sint-Martens-Latem ook in Herentals, Mechelen en Heist-op-den-Berg gevestigd is. "Dat glas is nochtans extra dik en zelfs gelijmd, maar toch konden ze vrij snel een gat in het glas kloppen. Ze wisten perfect wat ze deden. Eerst wachtten ze tot een vrachtwagen was voorbijgereden, ze dekten hun gezicht goed af en sloegen erna een buitencamera stuk." Op de camerabeelden in de winkel is te zien hoe een van de gangsters, die op het moment van de feiten een pet droeg, naar binnen loopt en in minder dan een halve minuut zes laptops steelt. Een van de computers zat nochtans met een kabel vast aan een blok, maar die hebben ze gewoon losgerukt. Door het alarm moesten ze het echter op een lopen zetten. De gangsters liepen richting een Volkswagen die in de richting van Gent geparkeerd stond en stoven weg. "Gelukkig staan er langs de Kortrijskesteenweg camera's met nummerplaatherkenning, zodat het voor de politie een koud kunstje was om de nummerplaat van die wagen te achterhalen. Ze zijn via de E17 richting Antwerpen gereden."





De zes laptops hadden volgens Bram Schottey samen een waarde van 5.200 euro. Daarnaast lieten de gangsters een compleet vernielde voordeur achter.





Verzekering

"Die lieten we zo snel mogelijk herstellen, zodat we morgen (vandaag, red.) weer kunnen opengaan. Onze verzekering zal er ook niet mee kunnen lachen. Het is al de derde keer, na soortgelijke feiten op 4 en 22 juni, dat ik een beroep op hen moet doen. Toen werden telkens een tiental laptops gestolen uit mijn zaak in Herentals. Daar bedroeg de buit samen 17.900 euro. Het is heel erg vervelend en maakt me gewoon ziek. Zeker als je de beelden met geluid bekijkt. Zulke gasten zorgen ervoor dat hardwerkende mensen hun zaak moeten sluiten. Maar ik geef zeker niet op." Het filiaal langs de Kortrijksesteenweg zou normaal tegen oktober sluiten en langs de Rooigemlaan in Gent voortgezet worden.





De dichtste buren hebben de ramkraak niet op het moment zelf opgemerkt. Normaal gezien slaapt er elke nacht een koppel boven de zaak, maar net nu waren zij niet thuis. "In het restaurant naast de deur was er een feestje aan de gang dat tot 4.15 uur geduurd heeft. Iemand heeft glas horen sneuvelen, maar toen was het al te laat", aldus Bram. Getuigen mogen zich melden bij de lokale politie Schelde-Leie.