Opnieuw 9 m² dichter bij veilige Pontstraat FARYS START VOLGEND JAAR MET HERAANLEG GEVAARLIJKE GEWESTWEG ANTHONY STATIUS

05 februari 2018

02u32 0 Sint-Martens-Latem De start van de werken in de Pontstraat in Deurle is bijna in zicht. De gemeente verkocht onlangs een stukje grond langs de drukke gewestweg en eind dit jaar moeten alle 54 onteigeningsdossiers rond zijn. "De werken starten in de loop van volgend jaar", zegt Bruno Pessendorffer, woordvoerder van Farys.

Meer dan twintig jaar. Zolang wacht men in Deurle al op de heraanleg van de Pontstraat, de gewestweg (N437) die de vierschaar in Deurle verbindt met de rotonde in Sint-Martens-Leerne (Deinze). Op de gemeenteraad van maandag 29 januari werd de minnelijke onteigening van een strookje grond langs de gewestweg goedgekeurd. Dit lapje grond van negen vierkante meter groot is slechts een van de vele puzzelstukken die nodig zijn opdat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Farys aan de nodige werken kunnen beginnen.





Er komt een gescheiden rioleringsstelstel, het wegdek wordt vernieuwd en het gescheiden fietspad van aan de rotonde in Sint-Martens-Leerne wordt doorgetrokken tot in Deurle.





Dodelijk ongeval

De nood aan een veilig fietspad in de Pontstraat werd pijnlijk duidelijk in oktober 2012 toen Beatrice Vande Vyver (67) overleed na een zware aanrijding. De vrouw kwam met de fiets uit de richting van Sint-Martens-Leerne, waar er wel een veilig afgescheiden fietspad naast de baan ligt.





Toen ze de baan opreed richting Deurle , werd ze gegrepen door een auto. Na het ongeval kaartten de omwonenden het uitblijven van een veilige straat aan bij het gemeentebestuur en bij toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Toen werd er beloofd dat de straat in 2015 zou worden aangepakt, maar behalve enkele opknapwerken tussendoor, bleef men tevergeefs wachten op veilige infrastructuur voor de zwakke weggebruiker. In oktober vorig jaar viel er nog een dodelijk slachtoffer. De 86-jarige Roger De Loof was aan het wandelen in de Pontstraat en toen hij uitweek voor een haag, werd hij gegrepen door een wagen. De man kwam zwaar ten val en bezweek later aan zijn verwondingen.





Jaren 90

"Dit dossier sleept al aan van midden jaren 90", zegt schepen van Openbare Werken Rigo Van de Voorde (Welzijn). "In totaal gaat het om 54 nodige onteigeningen, vandaar dat het zo lang duurt voor men kan starten met de werken." "De onteigeningsdossiers worden beheerd door AWV en deze zouden eind dit jaar moeten rond zijn", zegt Bruno Pessendorffer van Farys. "Daarna kan men beginnen aan de nutswerken en in de loop van volgend jaar kunnen wij dan starten met de rioleringswerken en het aanbrengen van een nieuw wegdek."





"In het stuk tussen de Dorpsstraat en de Philippe De Denterghemlaan is de weg te smal voor een afgescheiden fietspad", zegt schepen Rigo Van de Voorde. "In het stuk tussen de N43 en de Dorpsstraat komt er wel een veilige fietsverbinding. De fietser die van de N43 komt, moet dan rechtsaf inslaan in de Dorpsstraat richting Deurle-dorp en zal zo uitkomen aan het kruispunt Pontstraat-Philippe De Denterghemlaan. Vanaf dat kruispunt komt er een afgescheiden fiets- en voetpad tot aan de grens met Sint-Martens-Leerne, waar al een fietspad ligt. De werken zullen in drie fasen verlopen, zodat alle bewoners en handelaars te allen tijde bereikbaar blijven."