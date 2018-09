Opnieuw 8 op 10 te snel in Maenhoutstraat Wouter Spillebeen

04 september 2018

12u50 0 Sint-Martens-Latem Bij snelheidscontroles in de politiezone Schelde-Leie zijn in de maand augustus 1.854 chauffeurs betrapt aan een te hoge snelheid. In de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem reden, net als vorige maand, 81 procent van de chauffeurs te snel.

In augustus passeerden in de politiezone Schelde-Leie meer dan 12.000 voertuigen voorbij de flitscamera. 15,2 procent van de chauffeurs reed aan een te hoge snelheid. 22 bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen afgeven.

Volgens de politie ligt het maandgemiddelde vrij hoog, maar dat is nog niets vergeleken met het aantal overtreders in de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem. Bij een flitsactie op drie augustus reed maar liefst 81 procent van de chauffeurs er sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur. Bij een volgende actie op elf augustus op dezelfde plaats reed nog 63 procent te snel. Die cijfers lopen gelijk met de maandcijfers van juli.

De ’s Gravenstraat in Nazareth blijft ook een probleempunt volgens de politie. “Door de werken is het daar nog steeds wennen aan de verlaagde snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur”, klinkt het. Maar liefst 76 procent van de chauffeurs reed er te snel bij een flitsactie op acht augustus. Bij drie andere acties op dezelfde plaats ligt het percentage overtreders hoger dan 55 procent.