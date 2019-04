Oost-Vlaamse subsidie voor Latemse projecten in het Zuiden Anthony Statius

15 april 2019

08u28 2 Sint-Martens-Latem Kaangayan Vriendenkring en de Vrienden van Tanzania hebben elk een subsidie van 5.500 euro gekregen van de provincie Oost-Vlaanderen. Hiermee wil men kleinschalige projecten in het Zuiden steunen.

Oost-Vlaams gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking Leentje Grillaert (CD&V) deelt 396.141,35 euro aan subsidies uit onder 74 organisaties om projecten te realiseren in het Zuiden. Ook twee projecten uit Sint-Martens-Latem krijgen een subsidie. Zo krijgt Kaangayan Vriendenkring 5.500 euro voor een buurtwerking met kansarme gezinnen rond gezondheid, milieu en veiligheid in Cebu City in de Filipijnen. De Vrienden van Tanzania ontvangen 5.500 euro subsidie voor een onderwijsproject voor jongeren tot 18 jaar in Arusha, Tanzania.

“De gesubsidieerde initiatieven dragen elk op een eigen manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen”n zegt gedeputeerde Leentje Grillaert. “De projecten zetten in op gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, sanitaire voorzieningen, democratische inspraak, en werken met kwetsbare jongeren. Het zijn kleinschalige projecten, ondersteund door Oost-Vlamingen.”