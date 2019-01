Online stemmen op Latemse sportkampioenen Anthony Statius

15 januari 2019

10u50 0 Sint-Martens-Latem De sportkampioen en ploegkampioen van Sint-Martens-Latem worden op zaterdag 2 februari gehuldigd. Iedereen kan nog tot en met vrijdag 25 januari stemmen op een van de genomineerden.

Op zaterdag 2 februari vindt om 11 uur de huldiging van de Latemse sportkampioenen plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De sportkampioen en ploegkampioen worden verkozen uit drie genomineerden door online stemming en door de sportraad. Daarnaast wordt de titel sportverdienste toegekend aan een persoon of aan meerdere personen die zich op een of andere manier hebben ingezet om de sport te ontwikkelen in Sint-Martens-Latem. Deze trofee wordt door het gemeentebestuur uitgereikt.

Dit jaar zijn er drie kandidaten in de categorie sportkampioen, namelijk Annelien Vandenabeele (gewichtheffen), Thibault Van Acker (kajak) en Benthe Van den Heede (Acrogymnastiek). In de categorie ploegkampioen zijn er twee kanshebbers: FC Latem (eerste ploeg) en Ropeskipping Infinity van Sportac.

Iedereen kan een stem uitbrengen via www.sint-martens-latem.be/sportkampioenen.

