Omgeving Kerkweg veiliger 07 april 2018

De gemeente Sint-Martens-Latem treft enkele maatregelen om de verkeersveiligheid aan Kerkweg te verbeteren. De vraag werd door oppositiepartij Voor Latem en Deurle gesteld op de gemeenteraad van 26 maart. Voor Latem en Deurle vraagt aan de gemeente Sint-Martens-Latem hoe men de gevaarlijke verkeerssituaties aan Kerkwegel zal wegwerken. "De gemeente heeft het aanpalende domein Cnops verworven, dus wat wordt er aangepast?", klinkt het. "Aan de ontwerper voor de site Cnops werd gevraagd de Kerkweg mee te nemen in het ontwerp, weliswaar met behoud van het typische karakter van deze wegel", zegt schepen Rigo Van de Voorde. "Ook zal het autoverkeer tussen de oprit van de woning in aanbouw en de Pontstraat onmogelijk gemaakt worden. Aan het studiebureau dat de Pontstraat ontwerpt, vragen we om de overgang van de Kerkweg naar het voetgangerspad tussen Kerkweg en Dentergemlaan extra te accentueren om de veiligheid te verhogen." (ASD)