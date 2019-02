Nicolas en Jill openen restaurant Mood in vroegere Dikke Pier “Lunch, diner, shop en take away in fris kader” Anthony Statius

01 februari 2019

16u26 0 Sint-Martens-Latem Nicolas Gouwy en Jill De Bie de vroegere Dikke Pier in Sint-Martens-Latem omgetoverd tot restaurant Mood. Van maandag tot en met vrijdag kan je er terecht voor een gezonde lunch en diner en als je niet genoeg kan krijgen van de koffie, wijn of olijfolie, dan kan je die ook nog eens kopen in een gezellige shop. “Naast lekker eten en een vlotte bediening moet er beleving zijn. Geen stijf gedoe, iedereen is hier welkom”, aldus Nicolas en Jill.

Het eerste wat opvalt wanneer je restaurant Mood in de Kortrijksesteenweg binnenwandelt, is de exotische boom die pal in het midden van de zaal groeit. Een Ficus Microcarpa, leggen uitbaters Nicolas en Jill uit. Het geeft een originele en frisse toets aan het pand en het maakt deel uit van de beleving die het jonge koppel haar klanten wil bieden.

Gentenaar Nicolas Gouwy leerde de Antwerpse Jill De Bie in 2004 kennen tijdens een opleiding hotelmanagement in de Erasmus hogeschool in Brussel. “We hebben allebei een voorgeschiedenis in de hotelsector”, vertelt Nicolas. “We hebben eerst enkele jaren in Parijs gewerkt en daarna is Jill front office manager geworden van het Marriott Hotel in Gent, terwijl ik aan de slag ging bij het Rennaissance-hotel in Brussel. Tot we een telefoontje kregen van mijn broer, die een nieuwe uitdaging had voor ons. Samen met hem hebben we de catering verzorgd van de Golfclub in Damme en zo hebben we kunnen proeven van het leven als zelfstandige. Na acht jaar hebben we besloten om ons eigen weg te gaan en na een jaartje zoeken in de Gentse rand zijn we heel toevallig op dit pand gebotst. De uitbaters van Dikke Pier waren van plan om ermee te stoppen en na vlotte onderhandelingen hebben ons hier vrij snel kunnen installeren.”

“We hebben het pand volledig verbouwd en als aanvulling is er een gezellige shop naast het restaurant”, zegt Jill. “Het is geen supermarkt of kruidenierszaak, maar alles wat in de keuken gebruikt wordt van olie, wijn, koffie of kruiden is te koop in het winkeltje. Daarnaast zijn er enkele extraatjes zoals snoepjes, zeepjes, origineel servies of kookboeken waar wij inspiratie uit halen. We proberen ook zoveel mogelijk met lokale leveranciers te werken. Voor onze koffie werken we samen met Troast Coffee, een koffiebrander uit Evergem. We hebben verschillende single origins naast elkaar geproefd om die dan te gaan samenstellen tot ons eigen huismerk.”

Op de menukaart van Mood staan hapjes om te delen zoals bruschetta met avocado en mangalica, falafel met munt en paprika. Als voorgerecht kan je gaan voor ceviche van koolrabi of ravioli met boschampions en daarna kan je kiezen voor een slaatje of iets steviger zoals MOOD balls of wintercouscous met merguez en lamsschouder. Om te eindigen is er onder andere sabayon, tartine russe of tiramisu. “Er is voor elk wat wils”, zegt Nicolas. “Ik ben zelf fan van gezonde keuken en zo vind je op de menukaart heel wat vegetarische gerechten. Ik vertrek altijd vanuit een groente en op basis daarvan voeg ik vis of vlees toe. Maar we sluiten niemand uit en dus hebben we bijvoorbeeld ook een goeie côte à l’os op de kaart staan. Ook onze dranken werden zorgvuldig uitgekozen. Voor de frisdranken zijn we niet voor de klassiekers gegaan, maar wel voor bio of Fair Trade-varianten. We zijn ook van plan om de meeste gerechten ook als take away aan te bieden.”

Mood is open van maandag tot en met vrijdag, niet in het weekend. “We hebben twee jonge kinderen van 5 en 8 en zij komen op de eerste plaats in ons leven”, zegt Nicolas. “De horecasector is niet zo evident om te combineren met een gezin en daarom hebben we van in het begin de bewuste keuze gemaakt op niet in het weekend open te doen. Ook voor ons personeel werkt dit motiverend, want ook zij kunnen op zaterdag en zondag meer quality time spenderen met hun familie.”

Meer info en reservaties via www.restaurantmood.be.