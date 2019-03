Machteld De Schrijver vertelt over Bruegel Anthony Statius

13 maart 2019

11u43 0 Sint-Martens-Latem Het bestuur van het Davidsfonds Latem-Deurle nodigt iedereen uit op dinsdag 19 maart voor de voordracht Bruegel en de tijd waarin hij leefde van kunsthistorica Machteld De Schrijver. De lezing start om 20 uur in d e Brouwerijschuur in Dorp 24.

Het thema van de Nacht van de Geschiedenis is Vlaamse Meesters. 2019 is een Bruegeljaar want Pieter Bruegel de Oude overleed precies 450 jaar geleden in Brussel. Experten hebben vandaag slechts veertig schilderijen en veertig prenten van Bruegel geïdentificeerd. Verder zijn er enkele zeldzame tekeningen en etsen. Bruegel was een grote vernieuwer: hij schilderde de eerste sneeuwlandschappen, schepen en genretaferelen. In de lezing van Machteld De Schrijver wordt zowel de 16de eeuw als Bruegels boeiende persoonlijkheid belicht. Tenslotte wordt ook extra stil gestaan bij zijn genialiteit, symboliek, en invloed op latere kunstenaars en nazaten.

Machteld De Schrijver is naast kunsthistorica ook museumgids en samen met haar vader zorgde ze voor de uitbouw van het Bruegelopenluchtmuseum in Dilbeek.

De voordracht is gratis voor Davidsfonds-leden met een Cultuurkaart. Niet-leden betalen 5 euro.