Lichtere straf voor drugsboer in beroep 25 april 2018

02u28 0

Een tomatenboer uit Sint-Martens-Latem heeft in beroep vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, gekregen voor internationale drugssmokkel.





De boer en een werknemer - die 5 jaar cel kreeg - werkten samen met het Mexicaans Sinaloa-kartel. Met die laatste organisatie probeerden ze anderhalve ton marihuana en 500 kilogram cocaïne binnen te smokkelen. De coke had een straatwaarde van maar liefst 25 miljoen euro. De feiten dateren van 2015, toen in de Antwerpse haven een container uit Mexico met bobijnen onderschept werd. De bobijnen, bestemd voor de tomatenboer, waren gevuld met marihuana. In een loods in Nevele zou de marihuana dan verdeeld worden. Bij verder onderzoek kwam ook nog een transport in Peru aan het licht, waarin 500 kilogram cocaïne verstopt zat. De boer had financiële problemen.





"Ik zag niet meer helder door de zware werkdruk. Toen ik doorhad waarin ik verwikkeld was, was het te laat", aldus de boer. Het hof zag het ook zo. "Het ging over puur geldgewin", motiveerde de voorzitter bij het voorlezen van het arrest.





(DJG)