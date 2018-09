Latemse lijsttrekkers gaan in debat Anthony Statius

06 september 2018

12u29 0

De drie lijsttrekkers van Sint-Martens-Latem en Deurle gaan op zondag 30 september in debat in de gemeentelijke sporthal. De deelnemers zijn burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn), Freddy Byn (Voor Latem en Deurle) en Kristof Vanden Berghe (Samen/NV-A).

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober organiseert men in Sint-Martens-Latem een verkiezingsdebat met de drie lijsttrekkers. Het debat wordt georganiseerd door de adviesraden voor cultuur, sport, senioren, milieu en bibliotheek en zal gemodereerd worden door VRT-journaliste Lisbeth Imbo. De gesprekken beginnen om 18 uur.

“Het debat zal vooral de verschillende documenten die de adviesraden hebben opgesteld als onderwerp hebben, de taak van een gemeentebestuur, openbare werken, jeugd, middenstand en ondernemen in onze gemeente zullen aan bod komen. En uiteraard polsen we hoe de partijen de inwoners in de volgende legislatuur actief willen betrekken bij het bestuur”, zegt Bart Vandesompele, voorzitter van de cultuurraad.Elk van de lijsttrekkers zal ook tijdens een ‘sofa-moment’ de kans krijgen om iets over zichzelf te vertellen en een persoonlijk belangrijk punt naar voren te brengen. U kan ook vooraf vragen stellen aan de lijsttrekkers over wat u belangrijk vindt in de gemeente door een e-mail te sturen naar raden.latemdeurle@gmail.com. We sluiten het debat af met een vraag en antwoord vanuit het publiek.”

Het debat wordt rond 20 uur afgesloten met een receptie.