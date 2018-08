Latemse Kluis open voor cultuurminnaars 04 augustus 2018

02u23 0 Sint-Martens-Latem De Latemse Kluis in de Kapitteldreef is na jaren leegstand weer toegankelijk voor het publiek. Het voormalige buitenverblijf van de paters Dominicanen werd omgebouwd tot een expositieruimte en deze opent op zondag 5 augustus met nooit eerder vertoonde werken van de Latemse kunstschilder Gust De Smet.

Een beetje verscholen in het groen en op een steenworp van het museum Gevaert-Minne ligt de Latemse Kluis. Het gebouw dateert uit 1930 en was lange tijd een buitenverblijf van de paters Dominicanen uit Gent. In 1996 werd het verkocht aan de gemeente Sint-Martens-Latem en in 2006 werd het door een andere bestuursploeg opnieuw verkocht. "Het gebouw werd een paar keer van de sloophamer gered, maar sinds 2012 is het eigendom van Herman De Bode, die het gebouw liet restaureren", zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele. "Vanaf deze zomer biedt de ruimte plaats aan jaarlijkse tentoonstellingen en daarnaast kunnen lokale verenigingen er ook culturele activiteiten organiseren."





"De eerste kunstenaar is niet toevallig de Latemse kunstenaar Gust De Smet", zegt cultuurcoördinator Sophie Desmet. "In de jaren 30 was De Smet hier af en toe te gast bij de paters en nu is hij hier opnieuw aanwezig met zijn prachtige werken. In de Latemse Kluis hangen twintig meesterwerken uit privé-collecties, waarvan meer dan tien werken nooit eerder vertoond werden. Gastcurator van de tentoonstelling is Piet Boyens."





De toegang voor de Latemse Kluis en Gevaert-Minne bedraagt 5 euro (museum Gust De Smet is gratis). De expositie loopt nog tot 14 oktober en dit van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur. (ASD)