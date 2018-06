Latem denkt aan eigen busdienst 19 juni 2018

Sint-Martens-Latem wil elektrische busjes inschakelen voor al haar inwoners. Het busvervoer naar de scholen wordt afgeschaft omdat er maar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt, maar later wil men een gemeentelijke, betalende busdienst invoeren. "Elektrische busjes moeten alle inwoners tot in iedere uithoek van Sint-Martens-Latem en Deurle brengen", aldus burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn). "Momentee heeft De Lijn het monopolie, maar er zijn in Brussel plannen om dit monopolie te doorbreken. Wij voeren alvast een vooronderzoek uit."





De schoolbus wordt weinig gebruikt in Latem. Er rijden dagelijks twee bussen en die vervoeren 's morgens gemiddeld 12 en 's avonds gemiddeld 27 leerlingen. "Als we alle kosten in rekening brengen dan is de financiële impact op jaarbasis 45.900 euro. Verdeeld over 75 leerlingen komt dit neer op 612 euro per leerling of 255 euro per schooldag", aldus Lannoo. (ASD)