Latem bouwt huizen voor iedereen: "We willen af van idee dat hier alleen rijke mensen wonen" SI

14u23

Bron: Belga 0 GYSENS Sint-Martens-Latem De Oost-Vlaamse gemeente Sint-Martens-Latem wil betaalbaar wonen faciliteren voor de eigen inwoners door zelf bouwgronden aan te kopen en ter beschikking te stellen aan mensen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar niet genoeg om een huis te kopen. "Het grote probleem is de hoge grondprijs in Sint-Martens-Latem", zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele.

"We willen af van het idee dat hier alleen rijke mensen wonen. Iedereen die in Latem werkt, moet hier kunnen wonen", stelde de burgemeester vandaag in de Standaard en Het Nieuwsblad.

Er zijn voorlopig geen plannen om zelf woningen te bouwen, zegt Lannoo-Van Wanseele. "We hebben op de gemeenteraad een budget voorzien voor 2018 en volgende jaren door middel van bestemde gelden voor strategische aankopen, waaronder ook betaalbaar wonen voor de eigen inwoners valt. We hebben een werkgroep rond betaalbaar wonen voor de eigen inwoners, want het grote probleem is de hoge grondprijs in Sint-Martens-Latem. We willen zelf aankopen en ter beschikking stellen via bijvoorbeeld een recht van opstal of een andere juridische constructie, maar dat moet nog uitgewerkt worden." Via een recht van opstal kan iemand eigendom van gebouwen of beplantingen hebben op andermans grond.

Het voorlopig budget bedraagt 200.000 euro. "Dat is maar een startbudget. We hebben ook een nieuwe belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk, waarvan de inkomsten in die pot terechtkomen. We liggen op vinkenslag om aankopen te realiseren, en als we een opportuniteit zien gaan we er op inspelen." Sint-Martens-Latem telt momenteel 8.500 inwoners. Op termijn wil de gemeente een tiental woningen via het nieuwe systeem laten realiseren.

Stuiptrekkingen

"We zijn niet tegen het principe, maar het moet realistisch zijn", reageert fractieleider Arnold Meirlaen van oppositiepartij Open VLD Latem-Deurle. "Van het begin van de legislatuur en de vorige legislatuur hebben we geprobeerd om met projectontwikkelaars betaalbaar wonen mee te nemen in de bestaande ontwikkelingsplannen, maar helaas zijn die tegengewerkt, onder meer door de actuele meerderheid. Zo is er het dossier in Hooglatem waar een 16-tal betaalbare woningen voorzien waren, maar dat is niet kunnen doorgaan ondanks de verkavelingsvergunningen. Daarnaast was er ook een stuk grond van het OCMW dat kon aangekocht worden langs de Kortrijksesteenweg met betaalbare en sociale woningen, maar tot op heden is daar nog niks gebeurd. Het gaat vooral om stuiptrekkingen om de indruk te geven dat ze iets gaan doen of kunnen doen."