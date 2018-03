Ladies Circle Leieland schenkt 7.000 euro aan goede doelen 24 maart 2018

Ladies Circle Leieland heeft 7.000 euro geschonken aan twee goede doelen. Afgelopen bestuursjaar, onder leiding van voorzitster Cindy Cornelis hebben de dames een champagne-actie en een voordracht met Brende Froyen georganiseerd. De serviceclub schonk tweemaal 3.500 euro. De eerste cheque gaat naar de vzw Missing You, een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder of vriend verloren hebben en hier over willen praten met lotgenoten. Het tweede bedrag gaat naar Warme Stad Gent, dat een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad creëert. Daarnaast steunt de groep ook het nationaal project Think Pink van Ladies' Circle België en dit voor een bedrag van 500 euro. Meer info via www.ladiescircleleieland.be. (ASD)