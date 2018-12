Kunstschilder Chris De Clercq overleden Anthony Statius

14 december 2018

12u14 1 Sint-Martens-Latem Chris De Clercq, een van de laatste Latemse kunstschilders, is op 82-jarige leeftijd overleden. Chris gaf geregeld tentoonstellingen, zowel in binnen- als buitenland, en hij gaf les aan het Latems Creatief en Art De Pinte. De uitvaartplechtigheid heeft op vrijdag 14 december plaatsgevonden in intieme kring. “Hij was een prachtige man met een sterke wil”, zegt zijn vrouw Mia.

Kunstgemeente Sint-Martens-Latem heeft met kunstschilder Chris De Clercq afscheid moeten nemen van een van haar meest getalenteerde inwoners.

Chris De Clercq werd geboren in Gent op 24 april 1936. Zijn ouders hadden een kruidenierszaak in het centrum en een jonge Chris ging, een beetje tegen hun zin, schilder- en beeldhouwkunst en decoratie studeren aan het Sint-Lucas in Gent. “Hij heeft altijd zijn wil doorgedreven”, vertelt Mia, die elf jaar geleden met Chris in het huwelijksbootje stapte. “Chris heeft altijd van zijn creativiteit kunnen leven en hij heeft nooit iets tegen zijn zin gedaan. Hij verzorgde decoraties voor etalages of standen en daarnaast heeft hij altijd zijn ware passie blijven volgen: schilderen. Hij was nooit gebonden aan kunstgalerijen en ging zijn eigen weg. Hij was een bescheiden man, maar hij had een sterke wil.”

“Chris schilderde wat in hem opkwam”, aldus Mia. “Zijn stijl kan je omschrijven als impressionistisch met veel talent voor perspectief. Zijn taferelen brengen rust en je zou zo in zijn schilderijen kunnen stappen. We reisden heel vaak en Chris vertrok nooit zonder schetsboek of fototoestel. Zijn favoriete plekje was het Iseomeer in Italië. Op het eiland midden in dat meer heeft hij drie tentoonstellingen gehouden, een droom die uitkwam. Naast talloze tentoonstellingen in België heeft hij ook geëxposeerd in Nederland en Frankrijk. Op vrijdag 9 november opende hij nog zijn tentoonstelling ‘Reflecties’ in de pastorie van Deurle. Hij wist dat dit zijn laatste tentoonstelling zou worden en het was dan ook tegelijkertijd een afscheid van zijn publiek. Chris maakte in zijn carrière meer dan duizend werken en de meeste hiervan zijn in privébezit. Zijn laatste schilderij is een impressie van Het Rabot in Gent, maar ik zou het niet over mijn hart kunnen krijgen om dit te verkopen.”

Chris overleed op woensdag 5 december in het bijzijn van zijn echtgenote in zijn huis in de Moeistraat. De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 14 december in de aula van Uitvaartverzorging Van de Velde in Zomergem en op vraag van de familie wordt hier pas nu over gecommuniceerd.