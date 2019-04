Kunstminnend Sint-Martens-Latem herdenkt haar stamvader: Retrospectieve over Albijn Van den Abeele in gemeentehuis Anthony Statius

06 april 2019

15u28 0 Sint-Martens-Latem In de artiestenzolders van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem loopt vanaf dit weekend een retrospectieve over voormalig burgemeester en kunstenaar Albijn Van den Abeele. Er zijn een 25-tal werken uit privécollecties te zien. “Binus heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Sint-Martens-Latem als kunstgemeente”, zegt Karel Meganck, de schoonzoon van Raf Van den Abeele, kleinzoon van Albijn.

Albijn Van den Abeele is 100 jaar geleden overleden en dit wordt de komende maanden herdacht met een aantal tentoonstellingen. In samenwerking met de Latemse Kunstkring en de familie van Albijn, werd op zaterdag 6 april een tentoonstelling geopend in de artiestenzolders van het gemeentehuis.

“In de tentoonstelling zijn 25 prachtige schilderijen uit privécollecties te zien”, zegt cultuurfunctionaris Sophie Desmet. “Daarnaast vind je er ook schetsen en boeken terug. Albijn ruilde zijn mandaat van burgemeester voor de functie van gemeentesecretaris om zo meer tijd te kunnen besteden aan kunst. Hij was al snel omringd door een schare kunstenaars die hij steunde en inspireerde.” Karel Meganck, de schoonzoon van Raf Van den Abeele, kleinzoon van Albijn en medestichter van de Latemse Kunstkring, zegt het onomwonden: “We mogen de rol van Binus niet onderschatten. Hij schilderde natuurlandschappen op een moderne, bijna abstracte manier, nog vooraleer er sprak was van deze kunststromingen. Hij moedigde andere kunstenaars aan om hun eigen stijl te ontwikkelen.”

Naast Albijn Van den Abeele wordt er ook aandacht besteed aan zijn kleinzoon Raf, maar ook aan het zestigjarig bestaan van de Latemse Kunstkring en het vijftigjarig bestaan van Heemkring Scheldeveld. Deze richtte Raf samen op met Julien Van Twembeke. Het luik over zijn leven en werk is te bezichtigen in de Oude Brouwerij in Dorp 24.

De tentoonstellingen lopen nog tot en met zondag 2 juni. De artiestenzolders zijn open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op zondag 5 mei van 10 tot 18 uur. Een toegangsticket bedraagt 3 euro. De catalogus van de retrospectieve is verkrijgbaar voor 15 euro in het gemeentehuis.

Meer info via 09/282.17.00 en gemeente@sint-martens-latem.be.