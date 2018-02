Kiezer krijgt nieuwe stemhokjes 06 februari 2018

De inwoners van Sint-Martens-Latem en Deurle mogen op 14 oktober gaan stemmen in nieuwe stemhokjes. "We investeren in 55 nieuwe hokjes en die kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld als panelen tijdens tentoonstellingen", zegt burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn).





De 55 nieuwe hokjes kosten 15.000 euro.





"Onze huidige hokjes zijn versleten. We investeren nu in multifunctionele stemhokjes. Ze kunnen ook gebruikt worden als panelen voor tentoonstellingen van onze lokale verenigingen. Ze wegen niet veel en kunnen zeer gemakkelijk en snel opgezet worden", zegt de burgemeester. (ASD)