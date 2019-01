Kerstboominzameling aan De Nark Anthony Statius

09 januari 2019

08u47 0

Afvalintercommunale IVM organiseert op zaterdag 12 januari een kerstboominzameling in Sint-Martens-Latem. Tussen 17.30 tot 21 uur kan iedereen zijn of haar kerstboom kwijt aan het scoutslokaal De Nark in de Albijn van Den Abeelelaan 14.

De kerstboominzameling is enkel bedoeld voor kerstbomen van particulieren en uiteraard zijn enkel natuurlijke kerstbomen toegelaten. Bomen uit kunststof of bomen die behandeld werden met verfproducten kan je er dus niet kwijt. Ook versiering, pot en kluit moeten verwijderd worden. Wie geen tijd heeft om langs te komen, kan de kerstboom ook naar het recyclagepark brengen.

IVM zal alle verzamelde bomen nadien naar de groencomposteringsinstallatie in Eeklo brengen om ze te verwerken als structuurmateriaal in het composteringsproces van groenafval. Op die manier worden de kerstbomen teruggegeven aan de natuur, als bodemverbeteraar.