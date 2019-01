Kandidaten gezocht voor beheerraad bibliotheek Anthony Statius

19 januari 2019

12u12 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem is op zoek naar kandidaten voor de beheerraad van de openbare bibliotheek.

Naar aanleiding van de nieuwe bestuursperiode moet de openbare bibliotheek een vernieuwde beheerraad samen te stellen. Deze raad heeft een adviserende en ondersteunende rol bij het uittekenen van de krachtlijnen van het bibliotheekbeleid en de uitbouw van de bibliotheekwerking.

Het beheersorgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende fracties in de gemeenteraad, vertegenwoordigers van verschillenden ideologische en filosofische strekkingen of uit gebruikers van de bib. Kandidaat-vertegenwoordigers moeten inwoner zijn van de gemeente Sint-Martens-Latem en mogen niet zetelen in de gemeenteraad.

Wie belangstelling heeft voor het uitoefenen van deze onbezoldigde functie in een raad die drie à vier keer per jaar vergadert, kan zijn of haar kandidatuur richten tot het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem. De kandidaturen dienen binnen te zijn voor 11 februari.