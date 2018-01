Jonge curator Museum Dhondt-Dhaenens overleden 02u50 0 Foto Anthony Statius Tanguy Eeckhout was volgens directeur Joost Declercq de ruggengraat van het museum. Sint-Martens-Latem Kunstcriticus Tanguy Eeckhout is overleden na een oneerlijke strijd tegen kanker. Tanguy was wetenschappelijk medewerker, curator maar vooral motor van het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. Tanguy was nog maar 37 jaar.

Het museum Dhondt-Dhaenens verliest één van haar meest dierbare collega's. Op vrijdag 5 januari overleed wetenschappelijk medewerker en curator Tanguy Eeckhout aan de gevolgen van kanker. Tanguy ging er onmiddellijk na zijn universitaire studies in 2006 aan de slag.





Onmisbaar

"Tanguy was een onmisbare kracht in ons museum", zegt directeur Joost Declercq. "Zijn tentoonstellingen waren altijd zeer wetenschappelijk onderbouwd en zijn kennis over hedendaagse kunst was indrukwekkend. Zijn grote specialiteit was de kunst uit het interbellum en de opkomst van het Vlaams expressionisme. Vorige zomer organiseerde hij nog een zeer mooie tentoonstelling over Walther Vanbeselaere. Verzamelaar voor de Staat 1948-1973. Hij was ook één van de bezielers achter het huis Van Wassenhove van architect Juliaan Lampens. Dankzij zijn inzet kregen we dit prachtig stuk patrimonium in bruikleen van de Universiteit Gent. Het is al enkele jaren een residentie en ontmoetingsplaats voor kunstenaars en het werd recent beschermd door de Vlaamse Overheid. Hij was de ruggengraat van ons museum en als oprichter van Jong DD was hij ook de motor achter onze huidige jonge werking."





Privé-expo

"Met Tanguy verliezen we niet enkel een straffe collega, maar vooral een goede vriend. Hij was een innemende, minzame man met een ongelofelijk groot empathisch vermogen, een echte humanist. Samen met enkele kunstenaars hebben we nog een privé-expo gehouden in Gent. Dat deed hem veel plezier en het heeft hem ook gesterkt deze laatste weken."





Medeleven betuigen kan via voortanguy@museumdd.be. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 13 januari om 11 uur in de O.-L.-V.-Sint-Pieterskerk in Gent. (ASD)