Inbrekers vluchten met juwelen 02 juli 2018

Inwoners van een woning in de Maenhoutstraat hebben in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek over de vloer gekregen. Drie dieven slaagden erin om rond drie uur 's nachts in te breken.





Ze namen juwelen en geld mee. Op een bepaald moment ging toch een inbraakalarm af, waarop de daders op de vlucht sloegen. De politie startte meteen een zoekactie en de buurtbewoners werden via het BIN-netwerk verwittigd. Het drietal is spoorloos. (OSG)