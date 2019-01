Inbrekers tweemaal opgeschrikt door alarm Wouter Spillebeen

28 januari 2019

12u29 0 Sint-Martens-Latem In de Kriekbergdreef en de Philippe de Denterghemlaan in Sint-Martens-Latem hebben inbrekers in de nacht van zaterdag op zondag meermaald toegeslagen. Bij een van de inbraken maakten ze cash geld buit.

Rond 19.20 uur probeerden inbrekers op verschillende plaatsen binnen te dringen in de Philippe de Denterghemlaan. Het alarm van de woning ging af en de daders vluchtten weg voordat ze binnen konden dringen. De politie hield een zoekactie in de buurt en het Buurtinformatienetwerk werd opgestart, maar de inbrekers werden niet gevonden. Er is enkel sprake van braakschade.

Iets later was de Kriekenbergdreef het doelwit van inbrekers. Mogelijk gaat het over dezelfde daders. Ze sloegen rond 21.20 uur een raam in aan de achterkant van een woning, maar toen het alarm afging, sloegen ze op de vlucht zonder buit. In een andere woning hadden ze meer geluk. Tussen 18.45 uur en 2.15 uur drongen ze binnen in een woning waar ze het raam van geforceerd hadden. Ze doorzochten de hele woning en gingen aan de haal met cash geld.

De politie is op de hoogte van de inbraken. Het onderzoek loopt.