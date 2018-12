Inbrekers maken juwelen buit op tweede kerstdag Wouter Spillebeen

27 december 2018

15u59 0 Sint-Martens-Latem In het Lindenpark in Sint-Martens-Latem hebben inbrekers op tweede kerstdag toegeslagen. Ze gingen aan de haal met juwelen.

In de namiddag tussen 12.30 uur en 23.30 uur terwijl de bewoners niet thuis waren, forceerden de inbrekers een venster op het gelijkvloers. Ze drongen binnen in de woning en doorzochten alles. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met juwelen.

De slachtoffers verwittigden de politie van de inbraak en er is een onderzoek opgestart. De daders zijn momenteel nog niet gekend. Het is ook niet duidelijk of de inbraak gelinkt kan worden aan andere inbraken in de regio tijdens de kersperiode.